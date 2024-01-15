Министр обороны Израиля объявил об окончании интенсивной операции на севере Газы

Интенсивная фаза наступления Армии обороны Израиля в северной части Газы завершилась и вскоре завершится и на юге, в районе Хан-Юнис, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галлант со ссылкой на The Times of Israel.

Отмечается, что бойцы ЦАХАЛ проводили операции с меньшей интенсивностью на севере Газа после разгрома всех батальонов террористической группировки ХАМАС в этом районе. Израильские солдаты работали над тем, чтобы найти остальные ячейки ХАМАС и убить или захватить последних боевиков.

"На юге сектора Газа (интенсивная фаза) скоро закончится" , — говорит Галлант, имея в виду район Хан-Юнис, не указывая точные сроки.

"Войска ЦАХАЛа сосредоточены на главе змеи, руководстве ХАМАС. В рамках этого действия… бригада Хана Юниса постепенно распадается как боевая сила… Мы также перекрыли дороги, ведущие к Рафаху над и под землей" , — отметил министр.

Галант также предупредил, что "политическая нерешительность может помешать ходу военной операции".

"Будущее правительство в Газе должно вырасти из Сектора Газы, Газой будут руководить палестинцы. Конец военной кампании должен быть закреплен политическим актом" , – говорит он.

Как сообщалось, 7 января представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил об установлении полного контроля над северной частью Газы и расформировании северных бригад ХАМАСа.