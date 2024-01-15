Залужный провел разговор с генералом США о ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный побеседовал с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном о ситуации на фронте, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ.

"Информировал генерала Брауна о ситуации на поле боя в целом и подробно на отдельных участках фронта.

Поделился результатами анализа боевых действий в 2023 году и прогнозами на 2024 год. Вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов США обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный стратегический интерес".

Также Залужный поблагодарил генерала Брауна и всего американского народа за всестороннюю поддержку Украины в борьбе с российским агрессором.