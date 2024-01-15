Close button

Взрыв гранат в сельсовете в Закарпатье: количество погибших возросло

Взрыв гранат в сельсовете в Закарпатье: количество погибших возросло
Фото: facebook.com/UA.National.Police

Число погибших в результате теракта на сессии Керецковского сельского совета на Закарпатье возросло до 2 человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, заместитель председателя Мукачевского районного совета Роман Тарабий в Facebook.

"Сегодня в областной больнице скончался депутат Керецковского сельского совета Мирослав Нитка.
Он пострадал 15 декабря при подрыве гранат на заседании сельского совета".
9857549-419859070-887590046707351-615704
Погибший депутат Керецковского сельского совета Мирослав Нитка Фото из facebook Роман Тарабия

Депутату было 46 лет, мужчина был внефракционным депутатом и начальником отдела Центра предоставления административных услуг Керецковской территориальной громаде.

По данным Офиса генпрокурора, в рамках уголовного производства назначен ряд продолжающихся экспертиз. Окончательная правовая квалификация действий взрывателя будет определена после их проведения.

Предыстория:

  • 15 декабря в здании Керецковского сельского совета на Закарпатье депутат от "Слуги народа" Сергей Батрин взорвал три гранаты. 
  • В результате было ранено 23 человека, включая Батрина. Позже один из раненых умер.
  • Сам депутат находился в реанимации. 
  • Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Батрину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Новости

Популярные темы форума

analytics