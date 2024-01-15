Взрыв гранат в сельсовете в Закарпатье: количество погибших возросло

Число погибших в результате теракта на сессии Керецковского сельского совета на Закарпатье возросло до 2 человек, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, заместитель председателя Мукачевского районного совета Роман Тарабий в Facebook.

"Сегодня в областной больнице скончался депутат Керецковского сельского совета Мирослав Нитка.

Он пострадал 15 декабря при подрыве гранат на заседании сельского совета".

Погибший депутат Керецковского сельского совета Мирослав Нитка Фото из facebook Роман Тарабия

Депутату было 46 лет, мужчина был внефракционным депутатом и начальником отдела Центра предоставления административных услуг Керецковской территориальной громаде.

По данным Офиса генпрокурора, в рамках уголовного производства назначен ряд продолжающихся экспертиз. Окончательная правовая квалификация действий взрывателя будет определена после их проведения.

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