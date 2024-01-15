Сунак: Путин не остановится на Украине и в случае успеха пойдет дальше

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил необходимость поддерживать Украину, поскольку, по его словам, президент РФ Владимир Путин в случае успеха пойдет дальше, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в выступлении в парламенте Великобритании.

Риши Сунак, что Великобритания не будет отвлекаться от помощи тем, кто борется с Россией, несмотря на другие конфликты в мире.

В пятницу он приезжал в Киев, чтобы провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским и выступить в украинском парламенте.

Он также объявил о пакете военной помощи в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов.

"Я получил сообщение от этой палаты, что мы будем стоять с Украиной сегодня, завтра и так долго, как это потребуется", – сказал он.

"Если Путин победит в Украине, он не остановится на достигнутом, а другие злоумышленники будут поощрены", – заявил Сунак.

"Вот почему безопасность Украины – это наша безопасность", – подчеркнул он, получив одобрительную реакцию парламентариев.

Сунак также подчеркнул, что Британия строит "новое партнерство с Украиной, рассчитанное на 100 и более лет".

Как сообщалось, Риши Сунак, выступая в британском парламенте не стал употреблять термин "заверения по безопасности" относительно соглашения с Украиной. Вместо этого он несколько раз повторил о "обязательствах по безопасности" перед Украиной.

Как известно, эта терминология имеет важное политическое значение. Для Украины упоминание о "гарантиях безопасности" (security assurances) является токсичным, поскольку именно такой термин содержался в названии печально известного Будапештского меморандума. Именно поэтому Украина настаивает на принятии "гарантий безопасности" – на которые, впрочем, не готовы партнеры.

Примечательно, что текст соглашения, обнародованный в пятницу, не содержит ни одного из этих терминов. Вместо этого в документе говорится о "сотрудничестве в сфере безопасности" и "помощи в сфере безопасности".