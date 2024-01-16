На границе Израиля и Египта произошла перестрелка

По сообщению ЦАХАЛа, около 20 подозрительных лиц, некоторые из них были вооружены, прибыли к границе с Египтом, военные Израиля открыли по ним огонь, сообщает Украинская правда.

"Солдаты ЦАХАЛа, которые действовали в этом районе, открыли огонь в сторону вооруженных лиц, было зафиксировано попадание" , – заявили в израильской армии.

Сообщается, что подозрительные лица прибыли с египетской территории в направлении границы с Израилем, прилегающей к пересечению Ницана.

Впоследствии стало известно о раненой военной со стороны Израиля. По информации Армии обороны Израиля, она получила легкое ранение во время перестрелки, ее доставили в больницу.