Взрывы в Воронеже: россияне заявили об атаке украинских беспилотников

Ночью 16 января серия взрывов прогремела над российским Воронежем, сообщает Украинская правда.

По словам местных, они насчитали ряд громких звуков и вспышек в небе над центром города, а также в двух районах. Есть повреждения, разбиты окна.

Telegram-канал Baza пишет, что взрывы слышали жители Юго-Западного района и Шилового. По предварительным данным, после прилета неизвестного боеприпаса пострадал жилой многоквартирный дом.

Русская служба ВВС сообщает, что прогремело "около 10 взрывов".

Позже губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил:

"Над Воронежем очередными средствами ПВО отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов".

Он также заявил, что, по предварительной информации, пострадавших нет, только в одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе.

"Еще в двух жилых домах и ряде частных домов выбиты окна. Оперативные службы уже работают на местах.

После поквартирного обхода уточним количество и характеристики поврежденного имущества. Всем гражданам окажем помощь в кратчайшие сроки. Ситуацию держу на контроле" , - заявляет Гусев.

Минобороны России заявило, что в Воронежской области были сбиты три беспилотника.

После 4 часов утра жители Воронежа сообщили о новых взрывах.