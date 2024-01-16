Взрывы в Воронеже: россияне заявили об атаке украинских беспилотников
Ночью 16 января серия взрывов прогремела над российским Воронежем, сообщает Украинская правда.
По словам местных, они насчитали ряд громких звуков и вспышек в небе над центром города, а также в двух районах. Есть повреждения, разбиты окна.
Telegram-канал Baza пишет, что взрывы слышали жители Юго-Западного района и Шилового. По предварительным данным, после прилета неизвестного боеприпаса пострадал жилой многоквартирный дом.
Русская служба ВВС сообщает, что прогремело "около 10 взрывов".
Позже губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил:
"Над Воронежем очередными средствами ПВО отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов".
Он также заявил, что, по предварительной информации, пострадавших нет, только в одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе.
"Еще в двух жилых домах и ряде частных домов выбиты окна. Оперативные службы уже работают на местах.
После поквартирного обхода уточним количество и характеристики поврежденного имущества. Всем гражданам окажем помощь в кратчайшие сроки. Ситуацию держу на контроле", - заявляет Гусев.
Минобороны России заявило, что в Воронежской области были сбиты три беспилотника.
После 4 часов утра жители Воронежа сообщили о новых взрывах.