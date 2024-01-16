В Воронеже ввели состояние чрезвычайной ситуации после взрывов

Ночью 16 января после серии взрывов и заявлений властей в российском городе Воронеж ввели состояние чрезвычайной ситуации.﻿﻿ Об этом заявил мэр Воронежа Вадим Кстенин, сообщает Украинская правда.

В сообщениях отмечается, что "режим чрезвычайной ситуации ввели в Воронеже после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов".

После 4 часов утра жители Воронежа сообщили о новых взрывах.

Напомним, ночью 16 января серия взрывов прогремела над российским Воронежем. Власти заявили об атаке "украинских беспилотников".