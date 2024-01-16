Трамп побеждает на внутрипартийных выборах республиканцев в Айове – CNN

По данным и прогнозам американских СМИ, бывший президент США Дональд Трамп побеждает на республиканских кокусах в Айове, сообщает Украинская правда.

CNN отмечает, что Трамп получает наибольшее количество голосов от участников кокусов от Республиканской партии.

"Это знаменует собой досрочную победу в его борьбе за номинацию от своей партии" , - пишет издание.

Трамп был лидером в штате накануне кокусов. Результат соревнований поможет задать тон и продолжительность предстоящей гонки.

Напомним, согласно опросу Трамп значительно опережает других республиканцев по ключевым показателям популярности как кандидат в президенты США.