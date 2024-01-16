В ISW проанализировали заявления россиян о поражении российских А-50 и Ил-22
Специалисты Института изучения войны (ISW) проанализировали российские версии о сбитии российского самолета А-50 и повреждении воздушного командного пункта Ил-22М, сообщает Украинская правда.
Украинские официальные лица заявили, что украинские силы уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и серьезно повредили самолет воздушного командного пункта Ил-22 в ночь на 14 января.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный опубликовал видеозапись полетов, которая свидетельствует о том, что украинские силы нанесли удар по А-50 и Ил-22 над Азовским морем.
Валерий Романенко, ведущий научный сотрудник Украинского государственного музея авиации Национального авиационного университета, заявил, что потеря А-50 и членов его экипажа "очень болезненна" для России, поскольку значительная часть экипажа А-50 является узкоспециализированной и должна пройти многолетнюю подготовку.
Южное оперативное командование Вооруженных сил Украины заявило, что до этого удара Россия имела на вооружении только три самолета А-50 из шести, которые находились на вооружении.
В то же время российское информационное пространство в основном отрицало, что украинские силы сбили самолет А-50, зато "странным образом" утверждало, что самолет был уничтожен "дружественным огнем" российской противовоздушной обороны.
Аналитики указывают, что А-50 используется для координации действий российской авиации и, возможно, противовоздушной обороны, и утверждение о том, что российские ПВО сбили А-50, было бы катастрофическим провалом со стороны российских сил, если бы это было правдой.
Российский источник, специализирующийся на российской авиации, обвинил российских командиров, которые не имеют надлежащего опыта, необходимого для их должностей. В отчете отмечают, что нынешний командующий Воздушно-космических сил России, генерал-полковник Виктор Афзалов, имеет большой опыт работы в российской противовоздушной обороне.
Эксперты института говорят: независимо от того, создает ли его отсутствие опыта пилота какие-то проблемы для российских воздушных операций, что вызывает сомнения, его опыт работы в качестве противовоздушной обороны должен был бы быть соответствующим для того, чтобы российские войска не сбивали собственные самолеты воздушного управления.
Российский инсайдерский источник, утверждающий, что имеет отношение к неустановленной российской структуре безопасности, утверждает, что неустановленные российские субъекты создали "утку" (русский термин для ложного заявления) о том, как российские силы сбили А-50, чтобы заверить российских пилотов, что полеты над Черным и Азовским морями все еще безопасны, и что причиной инцидента была человеческая ошибка.
"Непонятно, почему российские пилоты должны чувствовать себя комфортнее с мыслью о том, что их наземные средства противовоздушной обороны настолько некомпетентны", - говорится в обзоре.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает никакой информацией о сбитом самолете, и порекомендовал журналистам уточнить информацию об этом в Министерстве обороны России.
"На момент публикации этой публикации Министерство обороны России не сделало официального заявления по поводу инцидента", - говорят аналитики.
Ключевые выводы ISW за 15 января
- Украинские официальные лица объявили, что украинские силы уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и серьезно повредили самолет воздушного командования Ил-22 в ночь на 14 января.
- Представитель украинской разведки подтвердил, что российские войска могут наращивать силы со скоростью, равной российским ежемесячным потерям личного состава, что согласуется с оценкой ISW о том, что российские войска способны проводить регулярные ротации на оперативном уровне в Украине.
- Скибицкий отметил, что международные санкции ограничивают российское производство ракет и беспилотников, поскольку российские войска, вероятно, продолжают адаптировать свои ударные ракетные комплексы и беспилотники, пытаясь преодолеть украинскую противовоздушную оборону.
- Немецкое издание BILD сообщило о секретных немецких документах, описывающих гипотетический сценарий подготовки к возможному будущему конфликту между НАТО и Россией. Разработка таких сценариев, которые обычно засекречены, является нормальной задачей для профессиональных военных штабов.
- Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию 15 января, чтобы обсудить аспекты украинского мирного плана и поддержку Украины с мировыми лидерами на Всемирном экономическом форуме в Давосе с 15 по 19 января.
- Северокорейская делегация во главе с министром иностранных дел Северной Кореи Чхве Сонг Хуи прибыла в Москву 14 января с официальным государственным визитом в Россию, который продлится с 15 по 17 января.
- Россия и Иран готовятся к подписанию Большого межгосударственного договора для дальнейшего развития российско-иранского военно-технического сотрудничества.
- Кремль усиливает меры цензуры, чтобы ограничить критику военных действий России в Украине накануне президентских выборов в марте 2024 года.
- Российские войска осуществили подтвержденные продвижения к западу от Донецка и вблизи Крынок на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль всей линии соприкосновения.
- По сообщениям, так называемая "ДНР" формирует женский отряд по управлению беспилотными летательными аппаратами.
- Главное управление военной разведки Украины заявило, что украинские силы сопротивления подорвали российский военный автомобиль УАЗ "Патриот" в оккупированном Мелитополе Запорожской области, в результате чего четверо российских военнослужащих получили ранения, а неопределенное количество личного состава погибло.