В ISW проанализировали заявления россиян о поражении российских А-50 и Ил-22

Специалисты Института изучения войны (ISW) проанализировали российские версии о сбитии российского самолета А-50 и повреждении воздушного командного пункта Ил-22М, сообщает Украинская правда.

Украинские официальные лица заявили, что украинские силы уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и серьезно повредили самолет воздушного командного пункта Ил-22 в ночь на 14 января.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный опубликовал видеозапись полетов, которая свидетельствует о том, что украинские силы нанесли удар по А-50 и Ил-22 над Азовским морем.

Валерий Романенко, ведущий научный сотрудник Украинского государственного музея авиации Национального авиационного университета, заявил, что потеря А-50 и членов его экипажа "очень болезненна" для России, поскольку значительная часть экипажа А-50 является узкоспециализированной и должна пройти многолетнюю подготовку.

Южное оперативное командование Вооруженных сил Украины заявило, что до этого удара Россия имела на вооружении только три самолета А-50 из шести, которые находились на вооружении.

В то же время российское информационное пространство в основном отрицало, что украинские силы сбили самолет А-50, зато "странным образом" утверждало, что самолет был уничтожен "дружественным огнем" российской противовоздушной обороны.

Аналитики указывают, что А-50 используется для координации действий российской авиации и, возможно, противовоздушной обороны, и утверждение о том, что российские ПВО сбили А-50, было бы катастрофическим провалом со стороны российских сил, если бы это было правдой.

Российский источник, специализирующийся на российской авиации, обвинил российских командиров, которые не имеют надлежащего опыта, необходимого для их должностей. В отчете отмечают, что нынешний командующий Воздушно-космических сил России, генерал-полковник Виктор Афзалов, имеет большой опыт работы в российской противовоздушной обороне.

Эксперты института говорят: независимо от того, создает ли его отсутствие опыта пилота какие-то проблемы для российских воздушных операций, что вызывает сомнения, его опыт работы в качестве противовоздушной обороны должен был бы быть соответствующим для того, чтобы российские войска не сбивали собственные самолеты воздушного управления.

Российский инсайдерский источник, утверждающий, что имеет отношение к неустановленной российской структуре безопасности, утверждает, что неустановленные российские субъекты создали "утку" (русский термин для ложного заявления) о том, как российские силы сбили А-50, чтобы заверить российских пилотов, что полеты над Черным и Азовским морями все еще безопасны, и что причиной инцидента была человеческая ошибка.

"Непонятно, почему российские пилоты должны чувствовать себя комфортнее с мыслью о том, что их наземные средства противовоздушной обороны настолько некомпетентны" , - говорится в обзоре.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает никакой информацией о сбитом самолете, и порекомендовал журналистам уточнить информацию об этом в Министерстве обороны России.

"На момент публикации этой публикации Министерство обороны России не сделало официального заявления по поводу инцидента" , - говорят аналитики.

Ключевые выводы ISW за 15 января