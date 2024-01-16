Россия за сутки потеряла более 1000 военных и 30 артсистем – Генштаб

За сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 1100 военных, 24 танка, 36 бронемашин, 30 артсистем, 3 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.01.24 ориентировочно составили: