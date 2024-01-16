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Россия за сутки потеряла более 1000 военных и 30 артсистем – Генштаб

Россия за сутки потеряла более 1000 военных и 30 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 1100 военных, 24 танка, 36 бронемашин, 30 артсистем, 3 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 372 090 (+1 110) человек,
  • танков − 6 113 (+24) ед,
  • боевых бронированных машин – 11 358 (+36) ед,
  • артиллерийских систем - 8 801 (+30) ед,
  • РСЗО − 961 (+3) ед,
  • средств ПВО − 653 (+3) ед,
  • самолетов − 331 (+2) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 877 (+12) ед,
  • крылатых ракет − 1 816 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 11 731 (+33) ед,
  • специальной техники – 1 365 (+9) ед.

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