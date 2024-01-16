Россия за сутки потеряла более 1000 военных и 30 артсистем – Генштаб
За сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 1100 военных, 24 танка, 36 бронемашин, 30 артсистем, 3 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 372 090 (+1 110) человек,
- танков − 6 113 (+24) ед,
- боевых бронированных машин – 11 358 (+36) ед,
- артиллерийских систем - 8 801 (+30) ед,
- РСЗО − 961 (+3) ед,
- средств ПВО − 653 (+3) ед,
- самолетов − 331 (+2) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 877 (+12) ед,
- крылатых ракет − 1 816 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 11 731 (+33) ед,
- специальной техники – 1 365 (+9) ед.