Министр обороны США после выписки из больницы будет работать из дома

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что пока работает дистанционно из дома из-за своего состояния здоровья и стремится как можно быстрее вернуться к работе в обычном режиме. Короткое заявление он опубликовал в Twitter, его разместила также пресс-служба ведомства, сообщает Европейская правда.

"Я благодарен за прекрасную помощь, которую мне оказали в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и хочу поблагодарить замечательных врачей и персонал ухода за их профессионализм и замечательную поддержку. Благодарен также за все добрые пожелания скорейшего выздоровления.

Пока я продолжаю восстанавливаться и выполняю свои обязанности из дома, я очень хочу полностью восстановиться и как можно быстрее вернуться в Пентагон" , – заявил Остин.

Напомним, в понедельник главу Пентагона выписали из больницы в понедельник после двух недель лечения осложнений, которые возникли после операции из-за рака простаты. Дальнейшие прогнозы для него положительные. В ведомстве сообщили, что врачи рекомендовали Остину первое время работать удаленно.

Остин имеет полный доступ к необходимым защищенным средствам связи и принимал активное участие в координации авиаударов США по объектам хуситов в Йемене, находясь в больнице.

Ранее в США возникла значительная огласка вокруг госпитализации главы Пентагона из-за того, что Байден и топ-чиновники Белого дома первое время даже не знали, что Остин в больнице.