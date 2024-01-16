Госдеп США осудил воздушные удары Ирана по территории Ирака

Соединенные Штаты отреагировали на вечерний ракетный удар Ирана по иракскому Эрбилю, назвав его безответственным. Соответствующее заявление опубликовал Госдеп США, сообщает Европейская правда.

Государственный департамент решительно осудил удар и выразил соболезнования семьям погибших людей.

"Мы выступаем против безответственных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность в Ираке. Поддерживаем усилия властей Ирака и региональной власти Курдистана для воплощения стремлений иракского народа" , – говорится в заявлении.

Напомним, революционная гвардия Ирана поздно вечером 15 января заявила, что атаковала баллистическими ракетами "шпионские центры" и "антииранские террористические группы" вблизи северного иракского города Эрбиль.