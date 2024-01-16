Решение о конфискации российских активов не будет быстрым – представитель США
Процесс конфискации российских активов потребует коллективного решения всех стран, которые имеют замороженные средства РФ в своих финансовых учреждениях и потребуют времени. Об этом заявила спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Укринформ.
"Я думаю, если решение будет принято, это будет коллективное решение", - отметила представитель администрации США на конференции, организованной Украинским домом в Давосе в рамках первого дня работы ВЭФ.
Она подчеркнула, что в вопросе конфискации активов будут решать все страны, где находятся российские средства. И это также требует юридической основы.
"Но, на мой взгляд, считать, что это станет панацеей или произойдет очень быстро, неправильно", - добавила представитель Соединенных Штатов.
Напомним, администрация президента США Джо Байдена подает сигналы о поддержке законопроекта, который позволит конфисковать около $300 млрд. замороженных российских активов и направить эти средства на восстановление Украины.
Между тем, по сообщениям западных СМИ, США и Великобритания активно работают с другими странами в Европе, чтобы сделать этот шаг возможным. Это происходит на фоне беспокойства, что конфискация суверенных активов РФ может помешать доверию международной финансовой системе.
Ожидается, что в феврале лидеры стран G7 обсудят правовые возможности для конфискации активов РФ с учетом требований к Кремлю прекратить войну, а также компенсировать нанесенный ущерб Украине.