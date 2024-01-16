В Воздушных силах рассказали о последствиях сбития самолета А-50

В Воздушных силах объясняют, что потеря одного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 не может кардинально повлиять на расклад сил с применением авиации на фронте, однако, бесспорно, является серьезной потерей и вероятно заставит Россию вести себя в небе более осторожно.﻿﻿ Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, сообщает Украинская правда.

Игнат напомнил, что А-50 – это самолет дальнего радиолокационного обнаружения, сканирующий территорию нашего государства (обнаруживает воздушные цели) – до 600 км вглубь, призванный в том числе обеспечивать работу собственной тактической авиации. Обычно он работает в связке с воздушным командным пунктом Ил-22М.

Эти борта помогают противнику управлять действиями своих войск и сил.

Спикер Воздушных сил отмечает, что Россия владеет значительным "авиапарком" со многими воздушными средствами поражения, но, конечно, каждая успешная спецоперация Сил обороны Украины приводит к определенным изменениям в тактике врага.

К примеру Игнат напомнил, что Воздушным силам удалось "подловить" пять бортов на севере и три российских истребителя, которые терроризировали управляемыми авиабомбами вблизи линии фронта на Южном направлении. После этого противник опасается подлетать поближе к линии столкновения.

"У Воздушных сил появились возможности наносить такие эффективные удары, так что агрессор, вероятно, будет вести себя осторожнее. Конечно – это серьезный удар по авиации РФ, а главное – по имиджу российского режима. Потеря такого борта как А-50 вероятно имела место впервые в истории.