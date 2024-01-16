Болгария вложит 6 млрд евро на инфраструктуру для развертывания сил НАТО

Болгария инвестирует 6 миллиардов евро в инфраструктуру, которая в случае необходимости поможет развернуть силы НАТО на восточном фланге, но также может быть использована для гражданских нужд. Об этом заявил министр обороны Тодор Тагарев, сообщает Европейская правда.

Сейчас на болгарской территории находится многонациональная боевая группа НАТО под итальянским командованием, которая насчитывает около 1 000 военнослужащих.

Планируется расширить контингент до 1 500 человек и построить военную базу для нужд НАТО на юге Болгарии, что позволит сформировать бригаду.

"Развертывание многонациональной боевой группы НАТО на нашей территории обсуждали десятки и сотни раз.

Во время моего визита в США (на прошлой неделе) мы говорили о том, как (нам) лучше всего обеспечить необходимую инфраструктуру как принимающей стране, и как США могут помочь нам, чтобы мы могли использовать имеющиеся международные фонды софинансирования для ее строительства" , – сказал Тагарев в интервью bTV.

Болгария имеет двустороннее соглашение с США о совместном использовании четырех болгарских военных баз.

Инвестиции в размере 6 миллиардов евро не связаны с оборонным бюджетом и будут использованы для развития дорожной и железнодорожной инфраструктуры, чтобы помочь быстро развертывать военные формирования в случае необходимости, сказал Тагарев.

Министр говорил о новых автомобильных и железнодорожных путях, способных обеспечить быстрое развертывание войск союзников, а также о нефтепроводах, газопроводах и новых складах.

"Мы работаем над всеми этими вопросами, и не только в пределах компетенции Министерства обороны" , – пояснил Тодор Тагарев.

По словам министра, есть планы, что "все боевые группы из стран восточного фланга НАТО вырастут до бригадных боевых групп – то есть, примерно до 5 000 человек.

"Это произойдет тогда, когда это будет нужно, мы не имеем четкого графика на этот момент. Мы должны быть готовы обеспечить условия, когда это произойдет" , – сказал он.

За последние несколько лет Болгария сделала относительно большие инвестиции в свои вооруженные силы, пытаясь заменить старое советское оборудование.

Страна приобрела новые истребители F-16 Block 70 за $2,4 млрд, 200 американских боевых машин пехоты Stryker за $1,1 млрд и строит два новых патрульных корабля. Тагарев пояснил, что Болгария станет региональным центром по ремонту и обслуживанию боевых машин Stryker.

Другие проекты включают усиление береговой охраны, строительство новых военных радаров и даже покупку подводных лодок.