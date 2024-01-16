Стоимость аренды жилья в 2023 году выросла на 16%

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в декабре 2023 года составила 6 605 гривен. За год стоимость выросла на 15,9%, что в три раза выше официальной инфляции (5,1%). Об этом свидетельствуют данные Госстата, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

На первом место по стоимости аренды находится Закарпатская область, где аренда выросла на 46,2% до 12 731 гривны.

Львовская область на втором месте. Стоимость аренды с начала года выросла на 7,4% до 11 789 гривен.

В Киеве аренда подорожала на 14,3% до 8 727 гривен. Столица остается на третьем место по стоимости.

Стоимость аренды высокая в западных и некоторых центральных областях Украины. В то же время, самые низкие цены в прифронтовых Херсонской (2 960 гривен), Сумской (3 008 гривен) и Николаевской (3 501 гривна) областях.

Восстановление рынка жилья

Напомним, по данным НБУ рынок недвижимости Украины постепенно восстанавливается. Однако положительные тенденции свойственны только вторичному рынку.

Вместе с тем, очень возросла привлекательность и важность аренды. Вырос спрос на аренду, соответственно, серьезно восстановились цены, особенно в Киеве. Это привело к тому, что показатель, указывающий на состояние рынка, а именно соотношение цен на покупку недвижимости к ценам аренды, вернулся к своему долгосрочному среднему уровню, отметили в НБУ.

Цены на аренду

Напомним, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2022 год по Украине выросла на 32,7% 5 699 гривен. На первое место вышла Львовская область, где аренда подорожала в 2,1 раза до 10 977 гривен. Официальная инфляция за год составила 26,6%.

Как сообщало РБК-Украина, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2021 год по Украине выросла на 10,0% до 4 294 гривен. Официальная инфляция составила 10%.