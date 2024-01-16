"Оппозиционные СМИ" и "порохоботы": журналисты проанализировали медиаотчеты для ОП

Журналисты проанализировали десятки аналитических отчетов с упоминаниями о чиновниках, которые за государственные средства готовят для Офиса президента и Кабинета министров Украины. В отчетах анализируют упоминания о чиновниках в медиа, суммируют важнейшие события недели с участием этих должностных лиц, а также определяют, кто и за что их критиковал, сообщает Бигус.инфо.

Отчеты за бюджетные средства заказывает государственное предприятие "Центр защиты информационного пространства Украины", которое подчиняется Министерству культуры и информационной политики Украины. Уже более четырех лет по заказу предприятия такие отчеты производит компания "Медиатека", принадлежащая народному депутату от фракции "Слуга народа" Александру Мариковскому. За 2023 год компания получила за такие отчеты около 10 миллионов гривен из бюджета.

В ответе на запрос редакции госпредприятие Министерства культуры подтвердило, что эти отчеты "отправляются в Офис Президента, Кабинет Министров Украины и другие субъекты, в отношении которых проводится исследование".

Существует более 10 видов заказных отчетов, различных по объему и сложности. К примеру, ежедневные отчеты мониторинга социальных сетей или еженедельные мониторинговые отчеты упоминаний в медиа. Документы касаются Президента Украины и Первой Леди, должностных лиц Офиса Президента Украины, Кабинета Министров Украины. Заказывают также отчеты, в которых речь идет об упоминаниях Министерства культуры и информационной политики Украины.

Журналисты Bihus.Info выбрали для анализа еженедельные отчеты, которые касались Офиса Президента Украины и министерств в те недели, когда выходили самые громкие журналистские материалы, фигурантами которых были представители вышеупомянутых институтов.

26 октября 2023 года журналисты Bihus.Info опубликовали материал, в котором говорилось о российском паспорте супруги заместителя главы Национальной полиции Украины Дмитрия Тишлека. В день расследования и в последующие несколько дней материал активно обсуждали в медиа и социальных сетях. Мониторинговая компания упомянула о расследовании в отчете за 28 октября – 3 ноября в блоке, касающемся министра внутренних дел Игоря Клименко. Упоминание это было лаконичным: “Игорь Клименко отреагировал на журналистское расследование по связям с РФ заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека, заявив об отстранении последнего с должности. На Цензоре МВД критиковали за невнимательность в этом назначении.

В эти же дни журналисты опубликовали другой материал, касающийся Министерства культуры и информационной политики Украины – о съемках сериалов за бюджетные средства. Журналисты обнаружили, что часть компаний, получивших средства из бюджета, была приближена к Офису Президента Украины и эксминистра культуры Александра Ткаченко. Кроме того, часть компаний работала с россиянами незадолго до полномасштабного вторжения. Об этом материале в мониторинговом отчете для должностных лиц не упомянули вообще.

В июне 2023 года журналист издания "Украинская правда" Михаил Ткач опубликовал расследование об одесском военкоме. В материале говорилось, что семья начальника одесского военкомата во время полномасштабной войны приобрела у Испании имущество на миллионы долларов. И хотя должность военкома не касается Офиса Президента, после публикации материала звучало много критики, в том числе и в сторону Офиса Президента – с привязкой к истории, опубликованной журналистами.

В медиаотчете о расследовании Украинской правды вспомнили лаконично: Критика в рамках кейса об одесском военкоме, в частности упоминание тезисов об обещании отправить военкомов на фронт.

Анализируя отчеты, журналисты также обратили внимание, что о критике в сторону власти здесь нередко сообщают со ссылкой на обобщенные "оппозиционные СМИ" и добавлением определенного субъективного контекста. Обычно в этом случае не отмечают, о каких именно медиа идет речь. Это может создавать мнение о том, что власть в Украине преимущественно атакуют, а критические материалы о ней раскручивают.

Например, в отчете за 7 – 13 октября 2023 года о заместителе руководителя ОП Алексее Кулебу упомянули так: "На оппозиционном ТК отметили, что заместитель руководителя ОП не имеет заметного влияния". В этом же отчете есть похожее упоминание еще одного заместителя руководителя ОП Ростислава Шурму: "Оппозиционные СМИ продолжали атаковать заместителя руководителя ОП в рамках коррупционной риторики, в частности, относительно курирования энергетики, связей с Г.Галущенко и всевозможных схем".

Аналогичное упоминание в этом отчете касалось и Олега Татарова: “Оппозиционные СМИ продолжают атаковать заместителя руководителя ОП, сейчас – снова в рамках риторики о курировании таможни в контексте связей с В.Тетерей, судебной реформы (связи с В.Босым), правоохранительных органов (в т.ч. связи с заказчиками убийства К. Гандзюк)”.

Интересно также, что авторы отчетов иногда добавляют политический контекст с негативной коннотацией, который слабо отождествляется с официальными документами. Так, например, в отчете, который касался разбора упоминаний телемарафона "Единые Новости", некоторые критики марафона аналитики называли "порохоботами": "Наибольшее распространение в целом и в рамках этой темы в частности собрал порохобот А.Леусенко, который в Твиттере сначала атаковал власть из-за нарратива" о сотрудничестве с олигархами, а дальше – из-за политики власти в отношении НАТО. Меседжи из его твитов были замечены и у других пылесосов”.

В процессе анализа отчетов для власти Bihus.Info пришли к выводу, что кое-где они могут формировать у должностных лиц заблуждение о том, что критика в их сторону звучит преимущественно от обобщенных "оппозиционных СМИ" (расшифровки относительно того, кого авторы считают таковыми, в отчетах нет ) и что представляет она собой либо “атаки” либо “популизм”.

Журналисты обратились за комментариями к директору компании "Медиатека", а также ее владельцу - народному депутату Александру Мариковскому. Однако ответа на момент эфира не получили.