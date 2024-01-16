В Румынии правительство договорилось с фермерами, блокирующими границу с Украиной

Министерство сельского хозяйства Румынии и представители основных организаций сельхозпроизводителей в понедельник достигли соглашения, в результате которого было удовлетворено несколько требований фермеров, протестовавших в течение шести дней и блокировавших границу с Украиной, сообщает Европейская правда.

Министр сельского хозяйства Флорин Барбу сообщил, что соглашение охватывает 13 требований фермеров, но обсуждения будут продолжаться и дальше, чтобы найти компромисс по остальным требованиям.

Правительство обязалось полностью субсидировать все сельскохозяйственные акцизы до 2026 года и немедленно ввести в действие положение о субсидированных процентных кредитах.

По словам Мариуса Мику, одного из представителей фермеров на переговорах, соглашение не означает немедленного прекращения протестов, поскольку на их продолжительность могут повлиять предстоящие переговоры с перевозчиками, которые продлятся до четверга.

Румынские фермеры, среди прочего, блокировали и движение грузовиков на границе с Украиной.

Кроме того, правительство приняло запросы на компенсацию убытков, вызванных импортом из Украины. Меры включают четкую маркировку зерновых и других товаров, а также электронный мониторинг пломб с помощью GPS в порту Констанца.

Барбу отрицает, что Румыния стремится ввести пошлины на импорт зерна из Украины.

Напомним, Министерство сельского хозяйства Венгрии заявило, что пять восточных стран ЕС, среди которых Румыния, снова требуют от Евросоюза ввести импортные пошлины на зерно из Украины.