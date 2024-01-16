Зеленский встретился с генсеком НАТО в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в швейцарском Давосе на полях Всемирного экономического форума.

Об этом Зеленский написал в соцсетях.

"Обсудили много важных вопросов. Ситуация на поле боя, оборонные потребности нашего государства, дальнейшее усиление украинской системы противовоздушной обороны, подготовка следующего саммита НАТО в Вашингтоне, работа с партнерами по двусторонним соглашениям безопасности в рамках декларации G7, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО" , – говорится в сообщении.

Президент также поблагодарил Столтенберга за "устойчивую поддержку нашего государства в защите от российского вторжения".

Напомним, 15 января Владимир Зеленский начал рабочий визит в Швейцарию. В частности, он встретился с президентшей Швейцарии.