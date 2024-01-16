Рада сегодня рассмотрит законопроект об электронном военном билете

Верховная Рада 16 января будет рассматривать законопроект, который будет способствовать цифровизации Сил обороны. Об этом заявили в министерстве обороны, сообщает Лига.net.

По словам чиновников, реализация положений документа будет способствовать быстрому сбору военных данных, а также переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат.

Законопроект предоставляет Минобороны возможность усиливать киберзащиту и право размещать свои IT-системы в военных облачных хранилищах НАТО.

Благодаря этому будут освобождены системы противовоздушной обороны, которые защищают дата-центры от ракетных ударов — их применят для прикрытия объектов военной и критической инфраструктуры.

Также будет ускорен и расширен доступ Сил обороны к разведданным союзников, ускорится разработка новых боевых систем и электронных сервисов, усилится защита данных от кибератак россиян.

Инициатива предусматривает совершенствование реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в частности, в части взаимодействия между реестрами — это внедрит возможность создания и использования цифрового воинско-учетного документа.

Закон создаст реестр военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной службы транспорта, который позволит обеспечить предоставление онлайн-услуг военным.

Будет создан портал электронных услуг для военных и военнообязанных, статус участника боевых действий можно будет получить онлайн.

В МО отметили, что поддерживают законопроект вместе с Генеральным штабом, и выразили надежду на положительное голосование парламентом.