В Украину с визитом прибыла спикер Сейма Латвии
Во вторник утром в Украину с визитом прибыла спикер Сейма Латвии Дайга Миериня. Об этом заявили в Верховной Раде, сообщает Европейская правда.
На вокзале Миериню встретила заместитель председателя украинского парламента Елена Кондратюк. Она отметила, что это первый официальный визит Миерини в Украину.
"Этот визит еще больше укрепит дружественный альянс между нашим странами и парламентами", – отметила Кондратюк.
Напомним, ранее Дайга Миериня заявляла, что российская агрессия является глобальной угрозой, ответ на которую также должен быть глобальным.