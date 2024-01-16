Во вторник утром в Украину с визитом прибыла спикер Сейма Латвии Дайга Миериня. Об этом заявили в Верховной Раде, сообщает Европейская правда.

На вокзале Миериню встретила заместитель председателя украинского парламента Елена Кондратюк. Она отметила, что это первый официальный визит Миерини в Украину.

"Этот визит еще больше укрепит дружественный альянс между нашим странами и парламентами" , – отметила Кондратюк. ﻿

Напомним, ранее Дайга Миериня заявляла, что российская агрессия является глобальной угрозой, ответ на которую также должен быть глобальным.