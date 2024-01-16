Трамп заявил, что может "быстро остановить" войну в Украине

Экс-президент США Дональд Трамп после победы на первых президентских кокусах в штате Айова упомянул Украину. Он в очередной раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить Соединенные Штаты, поскольку "отлично знает" российского диктатора Владимира Путина и президента Владимира Зеленского, сообщает Лига.net.

"Ситуация с Украиной очень ужасная. И мы собираемся решить это, мы собираемся решить это очень быстро. Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю Зеленского, я могу поговорить с ними, и мы разрешим эту проблему очень быстро" , – сказал он.

По словам Трампа, его "добрые отношения" с Путиным – это "очень хорошо, а не плохо". 45 президент США убежден, что Россия никогда бы не напала на Украину, останься он у власти.

"Теперь у вас есть все эти смерти, намного больше, чем люди думают, цифры гораздо больше, чем кто-либо мог даже подумать. Вы узнаете это в ближайшие годы, когда они снесут эти огромные здания в Украине – там, под завалами, до сих пор тысячи людей. Это так грустно" , – резюмировал Трамп.

Согласно предварительным результатам голосования, Трамп лидирует среди претендентов в кандидаты на пост президента от Республиканской партии на первичных выборах в Айове после завершения подсчета почти 50% округов.