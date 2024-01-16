Маск хочет увеличить свой пакет акций в Tesla до 25%

Гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск, также владеющий соцсетью X заявил, что хочет получить около 25% пакета акций в своем бизнесе по производству и продаже электромобилей, сообщает Укринформ.

Согласно данным в последней финансовой отчетности компании за третий квартал 2023 года, Маск уже владеет примерно 13% Tesla или примерно 411 миллионами акций из 3,19 миллиарда акций компании.

Это большая доля, особенно учитывая, что Маск продал часть своих акций Tesla на десятки миллиардов долларов в 2022 году в основном для финансирования выкупа компании Х (бывший Twitter) за 44 миллиарда долларов США.

Теперь Маск стремится еще больше контролировать Tesla, чтобы больше влиять на развитие компании и противостоять другим инвесторам.

"Мне неудобно заниматься ростом Tesla, чтобы она стала лидером в области ИИ и робототехники, не имея 25% голосов. Достаточно быть влиятельным, но не настолько, чтобы меня нельзя было сбросить" , - написал он в понедельник в соцсети Х.

У Tesla не сразу ответили на запрос о комментарии.