Евросоюз проведет аудит поставок оружия в Украину – FT

До 1 февраля Европейская служба внешних связей (EEAS) хочет провести аудит поставок оружия странами ЕС в Украину, с тем, чтобы он был представлен на саммите лидеров ЕС.﻿ Об этом пишет Financial Times со ссылкой на трех европейских дипломатов, сообщает Экономическая правда.

Аудит проводится после требования канцлера Германии Олафа Шольца сравнить военные поставки стран ЕС в Украину. Шольц назвал слишком маленькими те объемы поставок оружия Украине, которые большинство стран-членов запланировали на 2024 год, и призвал увеличить помощь и определиться с этими планами до саммита ЕС.

Этот призыв к большей прозрачности поддерживают чиновники в Брюсселе, которые считают, что некоторые страны могут предоставить больше оружия в критический момент конфликта.

Выводы планируется подготовить к саммиту лидеров ЕС, который запланирован на 1 февраля.

Аудит EEAS, которую возглавляет Жозеп Боррель, будет опираться на материалы, предоставленные государствами ЕС в ответ на запросы.

При этом, как утверждают источники, некоторые страны не желают делиться полными данными.