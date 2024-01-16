Войска РФ снова обстреляли ТЭС в Донецкой области – Минэнерго

Российские войска снова обстреляли теплоэлектростанцию в Донецкой области. Об этом заявили в министерстве энергетики Украины, сообщает Укринформ.

“Под вражеским обстрелом попала ТЭС в Донецкой области. Пострадавших нет, идет осмотр состояния оборудования” , - говорится в сообщении.

Отмечается, что по техническим причинам произошло возгорание оборудования на одной из прифронтовых ТЭЦ, пострадавших нет, станция работает в обычном режиме.

В общем, в энергосистеме дефицита электроэнергии не наблюдается, но для покрытия увеличенного потребления активно задействованы ресурсы гидрогенерации.