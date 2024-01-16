Кабмин дополнительно выделит военным почти 800 млн гривен: на что пойдут деньги
Кабмин дополнительно выделит военным почти 800 млн гривен. Эти средства будут потрачены "на очень срочные нужды" Сил обороны Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
"Еще одно важное решение в повестке дня касается обороны государства, являющегося для всех нас приоритетом №1. Из резервного фонда госбюджета выделяем 792 млн грн на укрепление обороноспособности", - рассказал Шмыгаль.
По его словам, эти дополнительные средства распределяются среди военных подразделений на очень срочные нужды - на закупку боеприпасов, тепловизоров, дронов.
"Речь идет именно о дополнительном финансировании для каждой бригады (пропорционально оплаченному в декабре НДФЛ)", - отметил премьер.
Как будут распределены средства?
Как рассказал представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, выделенные 792 млн гривен будут распределены следующим образом:
- Министерству обороны – 657 млн гривен (из них для Администрации Государственной специальной службы транспорта - 10,7 млн гривен);
- Главному управлению разведки Министерства обороны – 10 млн 524 тыс. гривен;
- Министерству внутренних дел – 100 млн 769 тыс. гривен (из них для Национальной гвардии – 62,5 млн гривен и Администрации Государственной пограничной службы – 38 млн 269 тыс. гривен);
- Службе безопасности Украины – 23,8 млн гривен.
Закон о направлении налогов с военных на оборону
Как заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, средства от НДФЛ военных нужны для закупки дронов и снарядов.
20 сентября 2023 Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о перенаправлении налога на доходы военных из местных бюджетов в государственный бюджет. Решение поддержали 236 депутатов.
В ноябре прошлого года Верховная рада Украины приняла закон о перенаправлении налога на доходы военных (НДФЛ) из местных бюджетов в государственный бюджет до конца войны. Решение поддержали 253 депутата. В этом же месяце его подписал президент Владимир Зеленский.