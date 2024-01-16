Фон дер Ляен в Давосе призвала Запад продолжить помогать Украине

Запад не должен отказываться от поставок Украине оружия и денег, если он хочет, чтобы она добилась успеха в войне против России. Об этом в своем выступлении на Давосском форуме во вторник сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает Европейская правда.

"Украина может победить в этой войне. Но мы должны продолжать поддерживать их сопротивление" , – сказала глава ЕК.

Она подчеркнула, что украинцы нуждаются в предполагаемом финансировании в течение 2024 года и дальше.

"Они нуждаются в достаточной и стабильной поставке оружия для защиты Украины и возвращении ее законной территории. Им нужны возможности сдерживать будущие нападения со стороны России" , - заявила фон дер Ляен.

Украинцы также должны знать, что своей борьбой они обретут лучшее будущее для своих детей, добавила она.

"Лучшее будущее для Украины называется Европа. С огромной радостью в прошлом месяце мы решили начать переговоры о членстве Украины в ЕС. Это будет историческим достижением Украины. И это будет ответ Европы по зову истории" , - добавила президент Еврокомиссии.

Ранее фон дер Ляен заявляла, что 2024 год является "ключевым годом для демократии", поскольку состоятся выборы в Европарламент на фоне серьезных вызовов, стоящих перед континентом в первую очередь из-за агрессии РФ против Украины.