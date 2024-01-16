Премьер Бельгии о выборах в США: Испытание для Европы и демократии

В этом году свободы и демократия будут подвергнуты испытанию. Однако Европа должна и сохранить свой путь и поддержку Украины.﻿ Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Имея в виду возможность возвращения Дональда Трампа в Белый дом, бельгийский лидер заявил, что Европе не следует опасаться сценария, при котором США оставят ее в покое.

Премьер-министр, чья страна взяла на себя поочередное председательство в Совете ЕС, сказал членам Европарламента:

"2024 год станет решающим годом. Многое поставлено на карту для Европы, многое поставлено на карту для Запада. Годом, когда наши демократии и наши свободы подвергнутся испытанию. Не только в связи с выборами в эту палату (в Европарламент, - ред.), но и в Конгресс США, а также с выборами американского президента".

По его словам, если 2024 год снова принесет лозунг "Америка прежде всего", это будет значить больше, чем когда-либо, и будет означать, что Европа сама по себе.

"Мы, европейцы, не должны бояться этой перспективы - мы должны принять ее. Мы должны принять это, поставив Европу на более прочную основу. Более сильную, более суверенную, более самостоятельную. Европа, которая приносит пользу и меняет жизнь людей. Защищая их, укрепляя экономику, готовя общее европейское будущее" , - сказал Де Кроо.

Поддержка Украины

В своем выступлении Де Кроо заявил, что Европа должна продолжать поддерживать Киев.

"Мы достигли единства и солидарности перед лицом агрессивной войны России против Украины. Солидарность, которую нам абсолютно необходимо поддерживать, с фокусом Украине и продолжающейся военной поддержкой" , - сказал он.

По его словам, для США и других союзников поддержка Украины является стратегическим вопросом, геополитическим соображением.