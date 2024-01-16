Израиль впервые принял участие в обсуждении "формулы мира"

Израиль впервые отправил делегатов на встречу советников по национальной безопасности и политических советников по украинской Формуле мира в Давосе. Об этом The Times of Israel заявили в Офисе премьер-министра Израиля, сообщает Укринформ.

Отмечается, что на встрече было два представителя Совета национальной безопасности, и таким образом Израиль был одной из 83 стран, присутствовавших на обсуждении Формулы мира Президента Зеленского.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский также проинформировал в соцсети X , что Израиль впервые отправлял делегацию на встречу по Формуле мира.

Как сообщалось, 14 января в Давосе, перед началом Всемирного экономического форума, состоялась четвертая встреча советников по национальной безопасности и политических советников при участии руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.