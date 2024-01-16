Зеленский в Давосе встретился с премьер-министром Люксембурга
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Давос провел встречу с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом, который занял должность в ноябре, сообщает Европейская правда.
Зеленский отметил, что поблагодарил Фридена за поддержку Люксембурга, в том числе на пути Украины в ЕС и за решение о выделении Украине 50 миллиардов евро.
"Я проинформировал о ситуации на фронте и первоочередных оборонных потребностях Украины. Мы обсудили дальнейшее сотрудничество, включая финансовую помощь Украине, арест замороженных российских активов и "мирную формулу", – отметил президент.
Зеленский и Фриден отметили успешное проведение четвертой встречи советников по вопросам "мирной формулы" в Давосе. Украинский президент пригласил Люксембург сделать свой вклад в подготовку к Глобальному саммиту мира.
Люксембург был среди государств, которые выступали за начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.
В августе прошлого года Люксембург присоединился к декларации G7 относительно "гарантий безопасности" Украины.
Предыдущий премьер Люксембурга Ксавье Беттель во время полномасштабного вторжения России посещал Украину с визитом солидарности.
В июне 2022 года президент Зеленский заявлял, что 15% своего оборонного бюджета Люксембург выделил украинским защитникам и защитницам.