Оборонные предприятия могут бронировать работников без ограничений по количеству

Кабинет министров разрешил предприятиям оборонно-промышленного комплекса бронировать работников без ограничений по количеству, даже если у них есть дефицитная военная специальность. Об этом заявили в министерстве экономики, сообщает Лига.Бизнес.

"Это позволит усилить потенциал оборонно-промышленного комплекса и обеспечить оборонным предприятиям возможность стабильно работать и наращивать объемы производства. Это решение - общая позиция Минобороны, Минстратегпрома и Минэкономики. Наша первоочередная задача - обеспечить наших защитников и защитниц всем необходимым для победы", - сказал замминистра Игорь Фоменко.

Изменения предполагают, что военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, определенных Министерством по стратегическим отраслям промышленности критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, бронируются:

независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности;

без ограничений по количеству.

Соответствующие изменения будут внесены в постановление №76 от 27 января 2023 года, которым регулируются вопросы бронирования военнообязанных во время действия военного положения о бронировании работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.