Зеленский: Иран и КНДР используют безумие Путина

Нынешние друзья российского диктатора Владимира Путина, находящиеся в Тегеране и Пхеньяне, просто используют его безумие. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

"Даже нынешние друзья Путина в Пхеньяне и Тегеране просто используют его безумие, пока у него еще есть технологии и ресурсы, чтобы им платить" , - говорится в заявлении.

По словам президента, все мы, сегодня, даже больше, чем вчера, должны инвестировать в приближение мира - мира, который является одновременно справедливым и стабильным.

"Перед полномасштабным вторжением мы постоянно слышали - не нагнетайте ситуацию! Мы призывали к активным действиям и санкциям для предотвращения расширения войны. Нам сказали: не нагнетайте ситуацию. И после 24 февраля ничто не навредило нашим коалициям больше, чем эта концепция" , - сказал президент.

Также Зеленский добавил, что все в свободном мире должны быть непоколебимыми в достижении наших желаний, действий и целей, точно так же, как Путин откровенно говорит о своих обреченных амбициях.

Президент напомнил, что украинцы начали свою защиту в то время, когда в Украину почти никто в мире не верил. Но мы поменялись ролями так, что теперь мир перестал верить в Россию.