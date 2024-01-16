Рада не смогла ввести штрафы за нарушение комендантского часа

Верховная Рада не смогла принять во втором чтении законопроект об установлении административной ответственности за нарушение комендантского часа, сообщает Укринформ.

Народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что за принятие соответствующего документа во втором чтении проголосовали 214 парламентариев за минимально необходимые 226.

Железняк добавил, что законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законов по установлению административной ответственности за нарушение требований или невыполнение некоторых мер правового режима военного положения" (№10195) будет рассмотрен в повторном втором чтении.

Проект закона предусматривал установление таких штрафов: за нарушение запрета пребывания во время комендантского часа на улицах и в других общественных местах без специальных пропусков или удостоверений от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан, совершение аналогичного правонарушения в течение года от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан; за нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения — от трех до шести тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, совершение повторного правонарушения в течение года — от десяти до двадцати тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Эти положения не применяются в случаях следования граждан к или из укрытий в связи с воздушной тревогой, оказания медицинской помощи или сопровождения раненых или тяжелобольных людей, осуществления мер по эвакуации населения или спасения имущества и в других случаях, связанных с угрозой жизни или здоровью граждан.