Россияне увеличили интенсивность атак на Таврическом направлении – Тарнавский

За последние сутки россияне увеличили интенсивность атак с помощью бронетехники на Таврическом направлении, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

По его словам, за последние сутки враг нанес 20 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений и совершил 919 артобстрелов.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и производят активные действия на определенных направлениях" , - написал Тарнавский.

Общие потери врага за прошедшие сутки составили:

386 человек;

8 танков;

7 ББМ;

14 артсистем;

1 средство ПВО;

27 БпЛА;

5 автомобилей;

4 единицы специальной техники.

Также были уничтожены 2 склада боеприпасов врага.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине к утру вторника 16 января составляют 1100 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 372 090 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 36 ББМ, 33 автомобиля противника, 30 артсистем и 24 танка.