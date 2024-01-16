В "Укрэнерго" рассказали, как удалось избежать отключений электроэнергии этой зимой

Эту зиму Украине удалось пройти без отключений электроэнергии благодаря совпадению многих факторов, среди которых снижение потребления из-за тревог, достаточная генерация и тому подобное, сообщает Экономическая правда.

Об этом рассказал главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в интервью ЭП.

По его словам, экономика восстанавливается, а это означает рост потребления со стороны промышленности и населения. 11 января в Украине был был был очередной рекорд потребления с начала войны, но этот рекордный уровень нам удалось покрыть благодаря трем факторам.

"Первое - была восстановлена достаточная часть генерации. Все, что можно было включить, мы включили. Второе - из-за теплого декабря есть большая проточность воды по Днепру и Десне. Вчера была максимальная за всю историю для зимы выработка электроэнергии на ГЭС. Третье - непогода, из-за которой вчера было отключено более тысячи населенных пунктов, это более 600 мегаватт. Если бы не отключение, весь дефицит мы могли бы не покрыть" , - рассказал Зайченко.

Также диспетчер "Укрэнерго" отдельно отметил, что также балансировать энергосистему "помогают" утренние тревоги. Во время тревог потребление падает - примерно на 300 мегаватт.

По его словам, фактически Украина была на краю до введения ограничений потребления.

"Бог с погодой помог, "Укргидроэнерго" больше выработало, ракетная опасность снизила потребление, из-за непогоды обесточены населенные пункты. Это нехорошо для потребителей, но "плюс" для балансировки системы.