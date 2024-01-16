Столтенберг: Надо, чтобы Путин понял, что продолжение войны имеет слишком высокую цену

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что западные страны могут сделать так, чтобы цена войны стала для президента РФ Владимира Путина слишком высокой, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Столтенберг отметил, что очень осторожен в прогнозах того, как будет развиваться война.

"Войны по своей природе непредсказуемы, и я еще более осторожен в прогнозировании того, что будет происходить внутри России. Мы видели Пригожина в прошлом году, могут произойти сюрпризы. Но у нас нет никаких признаков того, что внутри России произойдут какие-то большие изменения", – сказал он.

Генсек НАТО подчеркнул, что страны Запада должны делать все возможное, чтобы повысить цену для России.

"Мы не можем с уверенностью предсказать, что произойдет. Но что мы можем сделать, так это максимизировать вероятность того, что на определенном этапе президент Путин поймет, что продолжение этой войны будет иметь слишком высокую цену.

И тогда на определенном этапе ему придется сесть за стол переговоров и достичь какого-то справедливого, длительного мира, в котором Украина будет преобладать как суверенное независимое государство", – заявил он.

По словам Столтенберга, парадокс заключается в том, что если Запад хочет, чтобы это произошло, мирного справедливого завершения этой войны, то путь к этому – больше оружия в Украину.

"Поэтому чем больше доверия к нашей военной поддержке, тем больше вероятность того, что дипломаты достигнут успеха. Потому что то, что происходит за столом переговоров с дипломатами, очень тесно связано с ситуацией на поле боя", – подчеркнул он.

Напомним, президент Владимир Зеленский выступил с обращением к тем, кто сомневается в продолжении поддержки Украины, говорит о замораживании войны и хочет уменьшить поддержку.

Ранее министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что пришло время для дипломатии проложить путь к миру между Россией и Украиной, и добавил, что увидел сигналы от обеих сторон в этом контексте.