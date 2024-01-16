Польские перевозчики сняли блокаду на двух пунктах пропуска с Украиной

Польские перевозчики завершили блокирование перед пунктами пропуска "Краковец" и "Рава-Русская", движение грузовиков восстановлено, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"По информации, полученной от Пограничной стражи Республики Польша сегодня около 16:00 (по киевскому времени) завершилась акция протеста перед пунктами пропуска "Краковец-Корчова" и "Рава-Русская-Хребенне".

Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в двух направлениях осуществляется в обычном режиме".

Сообщается, что пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков.

В настоящее время въезда в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают почти 700 грузовиков.

Водителей и перевозчиков просят учесть эту информацию при планировании международных перевозок.