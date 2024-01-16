Путин снова начал обвинять Украину: война уже давно бы закончилась

Президент страны-агрессора Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ пожаловался на отказ Украины от переговоров с Россией и начал ругать украинскую сторону, потому что "все уже давно бы закончилось", сообщает Украинская правда.

Об этом говорит трансляция выступления Путина, российские пропагандисты "РИА Новости".

"Отказавшись от переговоров, а они отказались от переговоров! Но напомню, в Стамбуле обо всем договорились, говорю это вам, главам муниципальной власти, все граждане должны это знать, но вы напрямую с людьми работаете. Мы же договорились обо всем. Более того, руководитель переговорной группы со стороны Украины поставил даже под этим свою подпись. Подпись стоит, у нас документ вон лежит. Нам только говорили: надо знак какой-то подать, что Россия действительно намерена пойти на решение этих вопросов мирным путем, надо войска отвести от Киева, отвели. Через день они выбросили на помойку все договоренности".

Далее Путин начал жаловаться на то, что якобы бывший премьер-министр Великобритании отказался от договоренностей с Россией.

"Ну, придурки, нет?! И прямо говорит: если бы мы пошли на это, уже все давно бы закончилось полтора года назад" , - обиделся Путин.

Путин также назвал "формулу мира" "продолжением реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией".

"Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса" , - считает президент страны-агрессора.

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