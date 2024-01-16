Фицо поддержал блокирование Орбаном 50 млрд евро для Украины

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо после встречи с венгерским визави Виктором Орбаном в Будапеште заявил, что поддерживает его "законную" борьбу против изменений в бюджет Европейского Союза для выделения Украине 50 миллиардов евро помощи, сообщает Европейская правда.

Комментируя позицию Венгрии по блокированию пересмотра бюджета ЕС для создания программы четырехлетней поддержки Украины, Фицо сказал, что даже в случае выделения этих средств "через два-три года" ничего не изменится.

"С каждой стороны на сто тысяч больше погибших солдат, и никто не продвинется вперед. Россияне продолжат свой военный контроль над Донецком и Луганском. Конечно, они не уйдут из Крыма, но позиция России на переговорах улучшится", – добавил он.

Словацкий премьер в очередной раз повторил ранее озвучиваемый им тезис о том, что война "не имеет военного решения".

"Давайте найдем какой-то другой метод решения этой проблемы, но если кто-то думает, что мы вложим 50 миллиардов, пришлем сотни новых единиц оружия и что-то решим – то мы ничего не решим, мы просто гарантируем гибель еще 200 тысяч погибших людей, которые находятся там", – сказал Фицо.

Позже он прибегнул к откровенному повторению тезисов роспропаганды о том, что Запад "запретил украинскому политическому руководству заключать перемирие" с Россией в начале полномасштабного вторжения, потому что "полагался на то, что, вливая миллиарды и оружие в Украину, Украина принесет раненого российского медведя на тарелочке".

"Украине нужно помогать, но я бы утверждал, что помощь ей предоставляется способом, который не имеет никакого эффекта. Мы сейчас платим (Украине. – Ред.) 1,5 миллиарда евро в месяц от Европейского Союза. Мы накладываем на россиян санкции... Как долго это должно продолжаться?" – заявил премьер Словакии.

Напомним, после встречи с Фицо венгерский премьер-министр Виктор Орбан в очередной раз подтвердил свое сопротивление одобрению четырехлетней программы макрофинансовой поддержки для Украины в размере 50 миллиардов евро, утверждая, что такая помощь "не должна вредить бюджету ЕС".