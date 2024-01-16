Россияне нанесли ракетные удары по Харькову, много пострадавших (Обновлено)

В Харькове вечером 16 января прогремели взрывы, городской голова Игорь Терехов сообщил о ракетном ударе, 16 пострадавших, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Игорь Терехов, председатель ОВА Олег Синегубов, Воздушные силы.

В 21:41 воздушные силы предупредили Харьков об угрозе баллистики. Уже в 21:43 мэр Игорь Терехов сообщил, что город под ракетным ударом и призвал харьковчан находиться в укрытиях.

Обновлено: Синегубов уточнил, что оккупанты нанесли удары по Харькову предварительно двумя ракетами С-300. Медики оказывают помощь четырём пострадавшим, их состояние легкое.

Есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры. Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий.

Обновлено в 22:37: Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 11. Повреждены многоэтажные дома.

"43-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще десять человек в легком и среднем состоянии".

Обновлено в 22:47: Синегубов отметил, что известно уже о 16 пострадавших, две женщины в тяжелом состоянии.