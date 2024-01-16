Воздушные силы сообщили о беспилотниках в нескольких областях (Обновлено)

Воздушные силы вечером 16 января предупредили, что в Сумской области передвигается БпЛА неустановленного типа и "Шахеды" в направлении Днепропетровщины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

"Внимание! Движение группы ударных БпЛА типа "Shahed" из Запорожской области в направлении Днепропетровщины!"

Также сообщают о вражеском БПЛА неустановленного типа в Ахтырском районе Сумщины.

Обновлено: В 22:24 военные сообщили, что еще одна группа враждебных БПЛА типа "Shahed" двигается из Херсона в северо-западном направлении.