Воздушные силы сообщили о беспилотниках в нескольких областях (Обновлено)
Воздушные силы вечером 16 января предупредили, что в Сумской области передвигается БпЛА неустановленного типа и "Шахеды" в направлении Днепропетровщины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.
"Внимание! Движение группы ударных БпЛА типа "Shahed" из Запорожской области в направлении Днепропетровщины!"
Также сообщают о вражеском БПЛА неустановленного типа в Ахтырском районе Сумщины.
Обновлено: В 22:24 военные сообщили, что еще одна группа враждебных БПЛА типа "Shahed" двигается из Херсона в северо-западном направлении.