В ISW объяснили, зачем Беларусь внесла ядерное оружие в военную доктрину

Беларусь включила пункт об использовании тактического ядерного оружия в новую военную доктрину, вероятно, чтобы таким образом отразить размещение Россией данного вида вооружжения в стране в 2023 году.﻿ Об этом говорится в отчете ISW, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Отмечается, что проект новой военной доктрины Беларуси впервые предусматривает применение российского тактического ядерного оружия.

Аналитики ISW отмечают, что особенности того, как новая доктрина будет применяется в отношении тактического ядерного оружия, пока неясны. В то же время, эксперты не обнаружили никаких признаков того, что Россия или Беларусь стремятся к ядерной эскалации, и продолжают считать, что применение ядерного оружия Россией или Беларусью остается маловероятным.

Передача Беларуси российского ядерного оружия

Вчера, 16 января, министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что в стране хотят обновить военную доктрину впервые за восемь лет. Теперь она должна включать применение ядерного оружия.

Напомним, в конце мая 2023 года министры обороны РФ и Беларуси договорились о размещении российского ядерного оружия на территории РБ.

Также страна-агрессор передала белорусским военным комплексы "Искандер-М", которые способны запускать ракеты с ядерным зарядом.

В конце декабря 2023 года диктатор Александр Лукашенко заявил о том, что Беларусь уже получила все ядерное оружие, которое обещала передать Россия.