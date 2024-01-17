ISW: Войска РФ продвинулись вблизи Кременной и Бахмута

Российские войска подтвердили продвижение в районе Кременной и Бахмута, позиционные боевые действия велись по всей линии фронта.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Российские войска недавно подтвердили продвижение в районе Кременной во время позиционных боев вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 16 января. Геолокационные кадры, опубликованные 15 января, показывают, что российские войска продвинулись к северу от Дибровы (к юго-западу от Кременной).

Кроме этого, российские силы недавно достигли незначительных успехов вблизи Бахмута и продолжили позиционные боевые действия с украинскими силами в этом районе 16 января. Геолокационные кадры, опубликованные 15 января, показывают, что российские силы немного продвинулись к северу от Клещеевки (к юго-западу от Бахмута).

Ключевые выводы ISW за 16 января