ПВО ночью уничтожила 18 "Шахедов" – Воздушные силы
В ночь на 17 января россияне ударили по Украине беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили 19 "Шахедов".
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Всего оккупанты запустили 20 ударных беспилотников. Запуски были осуществлены из района Приморско-Ахтарск (РФ).
Также россияне ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгогородской области РФ в направлении Харькова.
"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 19 "шахедов", – говорится в сообщении.
Противовоздушная оборона работала в Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, областей.
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.