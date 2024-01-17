ПВО ночью уничтожила 18 "Шахедов" – Воздушные силы

В ночь на 17 января россияне ударили по Украине беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили 19 "Шахедов".

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Всего оккупанты запустили 20 ударных беспилотников. Запуски были осуществлены из района Приморско-Ахтарск (РФ).

Также россияне ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгогородской области РФ в направлении Харькова.

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 19 "шахедов" , – говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, областей.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.