РФ за сутки потеряла более 700 военных и 13 танков – Генштаб

За минувшие сутки РФ потеряла в Украине около 730 военных, 13 танков, 10 артиллерийских систем, 3 реактивные системы залпового огня и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.01.24 ориентировочно составили: