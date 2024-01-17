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РФ за сутки потеряла более 700 военных и 13 танков – Генштаб

РФ за сутки потеряла более 700 военных и 13 танков – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки РФ потеряла в Украине около 730 военных, 13 танков, 10 артиллерийских систем, 3 реактивные системы залпового огня и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 372 820 (+730) человек,
  • танков − 6 126 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин − 11 372 (+14) ед,
  • артиллерийских систем − 8 811 (+10) ед,
  • РСЗО − 964 (+3) ед,
  • средств ПВО − 653 (+0) ед,
  • самолетов − 331 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 884 (+7) ед,
  • крылатых ракет − 1817 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 11 755 (+24) ед,
  • специальной техники – 1 367 (+2) ед.

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