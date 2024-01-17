Германия предоставит Украине военную помощь на 7 млрд евро

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор во вторник, чтобы обсудить, среди прочего, актуальность дальнейшей поддержки Украины, сообщает Европейская правда.

Шольц сообщил в своем Twitter (Х), что он и президент Байден едины в своем желании продолжать оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку.

"Германия предоставляет более 7 миллиардов евро в виде военных товаров в 2024 году" , – отметил Шольц.

В Белом доме заявили, что в разговоре лидеры скоординировали дальнейшую непоколебимую поддержку Украины перед лицом агрессивной войны со стороны России.

Разговор состоялся в то время, как Конгресс США и ЕС тормозят решение о дальнейшей многомиллиардной помощи Украине.

Напомним, Байден 17 января примет лидеров и топ-политиков Конгресса в Белом доме для обсуждения запроса на дополнительное финансирование, в частности для военной помощи Украине.

А Олаф Шольц надеется использовать саммит ЕС 1 февраля, чтобы призвать государства-члены к отправке Украине большего количества оружия.