В Кыргызстане упал военный вертолет, есть погибший

На окраине Бишкека упал военный вертолет Ми-8, есть пострадавшие. Об этом пишет местное информагентство Kabar со ссылкой на госпредприятие "Кыргызэронавигация", сообщает Укринформ.

"В 10:55 по местному времени на авиабазе "Фрунзе-1" упал военный вертолет Ми-8. Борт 203. О судьбе экипажа пока неизвестно" , - говорится в сообщении.

Как сообщили агентству в Минобороны страны, вертолет Сил Воздушной обороны Кыргызстана совершил вынужденную жесткую посадку во время проведения учебно-тренировочных полетов. Есть пострадавшие.

"Должностными лицами Министерства обороны и СПО проводится работа по выяснению обстоятельств этого события. Дополнительная информация о результатах расследования будет сообщена позже" , - отметили в ведомстве.

По некоторым данным, погиб один человек.