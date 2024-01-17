Какие гибридные авто покупали украинцы в 2023 году

В 2023 году автопарк Украины пополнили более 17,2 тысячи гибридных легковых авто. Это на 55% больше, чем годом ранее и на 8% меньше по сравнению с 2021 годом.

Об этом сообщает Укравтопром.

Доля новых авто из этого количества составила 63%. На рынке новых легковушек "гибриды" охватили почти 18% продаж.

Лидером рынка новых гибридов стал Toyota RAV-4 (1822 авто). Второй по популярности – Nissan Qashqai (1041 авто). Третий результат у гибридного Mercedes-Benz GLE (790 шт.)

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (688 шт.)

Также в лидерской тройке Toyota Prius (514 шт) и Chevrolet Volt (468 шт).