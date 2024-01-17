В РФ партизаны парализовали движение железной дороги в районе трех городов – ГУР

В районе российских городов Саратов, Ярославль и Дзержинск неизвестные сожгли оборудование железной дороги и других объектов, которые используются для логистики войск, парализовав движение транспорта.﻿﻿ Об этом заявили в Главном управлении разведки министерства обороны Украины, сообщает Украинская правда.

"Неизвестные противники путинского режима в очередной раз сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектах, которые используются для логистики оккупационных террористических войск.

События произошли в районах городов Саратов (Саратовская область - ред.), Ярославль (Ярославская область - ред.) и Дзержинск (Нижегородская область - ред.)" , – говорится в сообщении.

ГУР не уточняет, когда это произошло, однако сообщает, что в результате движение на указанных железнодорожных участках центральной части России было парализовано.