В Минобороны Литвы оценили возможность РФ напасть на страны НАТО

В Министерстве обороны Литвы считают, что в настоящее время нет угрозы нападения России на НАТО, ведь у Москвы нет ресурсов для открытия второго фронта. Приоритет страны-агрессора - не проиграть войну против Украины, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Пока не завершились бои в Украине, трудно предполагать, что Россия перераспределит приоритеты и начнет сплачивать силы по другим направлениям" , - прокомментировали в Минобороны Литвы публикацию Bild о подготовке Германии к возможной войне с РФ.

По данным ведомства, Россия планирует долгосрочное увеличение сил в западном регионе. С этой целью разработаны планы по расширению инфраструктуры и воинских частей, проводятся инфраструктурные изменения, делятся сферы командования.

"Россия сохраняет значительные мощности и постоянно пополняет их у линии фронта в Украине. Приоритет России на данный момент - не проиграть в войне с Украиной, она направляет на это определенные ресурсы" , - отметили в литовском Минобороны.

Что предшествовало

Ранее германское издание Bild написало, что Бундесвер готовится к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО. Военный конфликт вроде бы может произойти уже в феврале этого года.

Секретный сценарий бундесвера "Оборона Альянса 2025" начинается в феврале 2024 года. Россия запускает очередную волну мобилизации и призывает в армию еще 200 тысяч военнослужащих.

Затем Кремль начинает весеннее наступление - опираясь на слабую поддержку Запада в направлении Киева, - который к июню 2024 года добивается больших успехов и постепенно оттесняет украинскую армию назад.

Чиновник НАТО прокомментировал материал издания Bild и заявил, что Альянс получил сценарий обучения, который всегда представляет собой мнимую ситуацию для проверки военных возможностей в том или ином районе.